Una trabajadora de un crucero desvela cuales son las cinco cosas que no se pueden subir a un crucero. El primer objeto son las colchonetas y flotadores hinchables. No están permitidos porque no habría espacio suficiente en las piscinas si todos usaran uno.

El segundo son aparatos eléctricos como planchas o máquinas que emitan vapor, cafeteras, tostadoras o batidoras. Algo que Alba Gutiérrez no veía problema porque opinaba que nadie se llevaría eso. "La tostadora del buffet suele estar estropeada, tarda mucho", exponía Alfonso Arús, dando a entender que sí que podría ser útil llevar la tuya.

El tercer objeto son drones, que se pueden llevar a bordo pero no utilizarlos en el barco. El cuarto objeto son los walkie-talkies o sistemas de vigilancia para bebés, porque pueden causar interferencias en las comunicaciones del capitán del crucero. Por último, están permitidas, pero con restricciones, las cenizas de difuntos, que se pueden subir para echarlas al mar, pero con cuidado de que no terminen por el viento en la piscina del barco o encima de alguien.