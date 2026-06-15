Hace la colección de cromos del Mundial de fútbol... de 2002: "Buscamos a Ronaldo, no Cristiano, sino 'el pelado'"

La fiebre por los cromos del Mundial ha llegado hasta puntos insospechados y este youtuber se ha hecho viral al hacer su propia colección... con sobres de 2002.

El youtuber que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s, @AleWang, se ha sumado a la fiebre por los cromos del Mundial, aunque en su caso está haciendo una colección un poco diferente y decide abrir un sobre del 2002, el año en el que nació. Sin embargo, en el programa de laSexta descubren que quizá esos cromos no sean tan oficiales como él quisiera... Eso sí, por lo menos le toca Denílson, aunque no su ansiado Ronaldo 'el pelado'.

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