Un grupo de colegas con pasamontañas hacen como que secuestran a su amigo en una furgoneta cuando va en el coche con su novia. Un vehículo para delante del automóvil de la pareja y de él bajan unas cuantas personas enmascaradas con palos y se llevan al chico a la furgoneta, dejando a la novia muy asustada y llorando en el coche. Al rato, el chico sale del auto con un ramo de flores y un anillo para pedir matrimonio a su pareja. La chica, después de superar el shock, da el sí quiero a su novio.

"Es un no claramente, a mí me hace pasar este mal rato y lo mato", comenta Tatiana Arús tras ver cómo la chica acepta. Por su parte, Alfonso Arús piensa que la mala leche a la joven se le pasa en diez minutos, que luego pensará que su chico se lo ha currado mucho. Aunque el presentador reconoce que superar de sopetón un secuestro ficticio no tiene que ser nada fácil, mientras que Angie Cárdenas cree que a la chica le podría haber dado un "chungo".

"La sorpresa es cuestionable, yo lo que no perdonaría es que me haya roto la ventana del coche", expone Rocío Cano, que cuando se entera de que el coche era del chico, dice que entonces le daría igual.