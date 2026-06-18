Los gritos de un padre cuando a su hijo se le escapa el coche en su primera clase de conducir: "¡Suave, pendejo!"

Hans Arús enseña en este vídeo de Aruser@ dos virales de padres que enseñan a sus hijos a conducir. "Su primera clase de manejo del Felipe", destaca el padre mientras graba al hijo, al que pide que saque "el freno de mano" y acelere "poquito, poquito". "Suave, buey, suave, buey, ¡suave!", comienza a gritar el padre al ver que su hijo empieza a acelerar. "¡Suave, pendejo, la verga!", termina gritando fuera de sí cuando ve que el coche de va de control y casi chocan contra un árbol. "Ha pasado de Felipe a pendejo en un abrir y cerrar de ojos", afirma Alfonso Arús entre risas, que recuerda el divertido vídeo de otra joven a la que su padre enseña a conducir.

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