Un padre graba a su hijo sentado en el ordenador super serio y concentrado y al hacer zoom no puede aguantar la risa al ver que su bebé parece que "está atrapado en el cuerpo de un señor mayor". "No sé si darle el biberón o pedirle el libro de contabilidad", escribe el padre en este vídeo.

Las imágenes duran unos cuantos segundos y se puede ver como el pequeño no cambia de cara en ningún momento. "No me negaréis que parece que tenga 55 años", bromeaba Alfonso Arús al ver las imágenes. Para Alba Gutiérrez, se parece a 'Bebé Jefazo', el protagonista de la película de comedia animada. "¿Se pondrá las manos atrás cuando vaya a ver las obras?", comentaba entre risas Marc Redondo.

