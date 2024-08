Este perrito tan amable y tranquilo, que parece reposar tranquilamente sobre las piernas de su dueño mientras está delante del ordenador, en realidad no está nada cómodo con la presencia de alguien que está ahí también. "Lo primero que hace falta siempre es la aprobación del perro para que el chico o la chica pasen el corte definitivo y puedan ser novios", comentaba Alfonso Arús sobre el vídeo que acompaña esta noticia. Y es que, como podemos ver en las imágenes, este border collie se pone celoso al ver que está la novia de su dueño cerca.

Está tan celoso que cada vez que la chica toca su mano, el animal se gira hacia ella gruñendo y acerca su morro hacia su mano para que la quite. "El perro hace gala de sus instintos protectores cuando la chica intenta acariciar la mano del novio. A la mascota no le hace ninguna gracia", explicaba Alfonso Arús, a lo que Hans añadía que "es evidente que la chica no pasa la prueba". El tertuliano daba la razón al presentador y exponía que el hombre debería darse cuenta. "Si el perro lo ha notado es que algo malo ve en ella", afirmaba.

