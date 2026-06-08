La gorra con ventilador viral conquista a Alfonso Arús: "Me interesa"

En Aruser@s han mostrado una gorra con ventilador incorporado que ha despertado el interés de Alfonso Arús, hasta el punto de que Hans Arús le ha asegurado que ya se la ha pedido.

Los inventos para hacer frente a las altas temperaturas no dejan de sorprender. En esta ocasión, Aruser@s ha mostrado una curiosa gorra que incorpora un ventilador en la parte frontal para refrescar directamente el rostro de quien la lleva puesta.

"Me interesa", reacciona entre risas Alfonso Arús al descubrir el accesorio. Un comentario al que Hans Arús ha respondido asegurando que ya le ha pedido una. Para el presentador, el invento supone una evolución respecto al ya conocido ventilador portátil. "Esta es mucho más moderna, más práctica y te refresca más", destaca Alfonso, mientras Alba Sánchez plantea una alternativa para mejorar el diseño: "¿Por qué no ponen los ventiladores a los lados? ¿Como el gorro de Goofy?".

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