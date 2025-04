El gesto de la reina Letizia al encontrarse a la reina Sofía para firmar el libro de condolencias del papa

Los reyes de España se han dado cita con la reina Sofía en la Nunciatura Apostólica de Madrid para firmar sus condolencias por el papa Francisco en el libro que se ha ha habilitado. "Modificaron su agenda para poder asistir", explica Tatiana Arús en el vídeo principal de esta noticia, donde explica que el rey Felipe dejó un mensaje que firmaron las dos reinas.

"Nuestro recuerdo más sentido a la figura y personalidad irrepetible de su santidad, el papa Francisco", escribió el rey Felipe. Además, Tatiana Arús enseña en el vídeo el momento en el que los reyes saludan a la reina Sofía al encontrarse tras bajar de sus respectivos coches. "Vemos cómo la reina Letizia quiere cerciorarse de que la emérita llega bien", detalla la colaboradora.

"Se le entiende perfectamente la letra, cuidado", destaca, por su lado, Alfonso Arús, que reflexiona: "El día que yo tenga que firmar te digo yo que no lo va a entender nadie, ni yo mismo".

Por otro lado, Alfonso Arús destaca cómo la reina Letizia además de estar pendiente de la reina Sofía también lo estuvo de las personas anónimas. Y es que una mujer que coincidió con los reyes en el salón ha desvelado cómo fue el encuentro: "Estaban guapísimos, la reina Letizia muy delgada y la reina Sofía estupenda".

"No pensábamos que se nos iban a acercar y ha sido muy agradable conocerlos", ha explicado la mujer, que ha desvelado que les han preguntado por las hijas: "Nos han dicho que estaban cada una estudiando en lo suyo y que la pequeña nos dijeron que acababa de estar aquí por las vacaciones de Semana Santa". "Yo he venido con mi marido, pero se me ha escapado", termina bromeando la señora.