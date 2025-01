Georgina Rodríguez muestra su 'dominio' del 'spanglish' con su tutorial de maquillaje: "My cheeks están esculpidas"

"De here a here"

Este tutorial de maquillaje de Georgina Rodríguez al más puro estilo 'Kardashian' no tiene desperdicio aunque no tengas ningún interés en hacerte un 'contouring'.

Y es que, la mujer de Cristiano Ronaldo nos enseña, además de a resaltar nuestros pómulos, a hablar en un perfecto 'spanglish' con el que no te van a entender ni en tu casa, como vemos en este vídeo emitido en Aruser@s.

"Today I'm gonna show you mi contour hack", dice en un idioma parecido al inglés para expresar que nos va a mostrar su truquito especial. "Empiezo siempre por aquí, de here a here", continúa. "Ta, ta, ta, tu, pla, ti", canturrea. "My cheeks están esculpidas", dice con alegría resaltando sus mejillas.

En plató, Alfonso Arús sentencia a la influencer: "tiene un 'spanglish' parecido al de Maduro".