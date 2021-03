Georgina Rodríguez ha asegurado que Cristiano Ronaldo no cocina y que ni siquiera cambia las bombillas de su casa porque debe dedicarse "a ser el mejor" en lo que hace.

"Cristiano es un súper papá y el mejor esposo con el que podría soñar. Pero él no cocina. Después de entrenar toda la mañana, se merece encontrar un buen plato de comida caliente preparado con cariño en la mesa. Tenemos un chef y yo a veces cocino", ha asegurado.

"Es imposible, tenemos unos techos tan altos... ¿Si fueras Cristiano Ronaldo cambiarías una bombilla a casi seis metros del suelo? Mejor no. Cuídate y dedicate a ser el mejor en lo que haces. Yo me ocuparé del resto. Hago que todo salga bien, me gusta cuidar de mi casa y de mi familia", ha dicho la modelo.