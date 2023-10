"Mucho más tranquilo y muy sonriente". Así encuentra Tatiana Arús en Aruser@s a Froilán, que acaba de regresar a Madrid para asistir al 18 cumpleaños de su prima, la princesa Leonor. "Te echamos de menos por aquí", le decía una reportera a su llegada al aeropuerto. "Y yo a vosotros", respondía él entre risas.

Como no podía ser de otra manera, una de las preguntas de la redactora iba destinada a obtener más información acerca de la ausencia de Victoria Federica, su hermana, en la fiesta de la heredera al trono, que además de cumplir la mayoría de edad, jurará la Constitución mañana. "No sé nada, me das tú la noticia", respondía. Con su abuelo, el rey emérito, "todo perfecto".

"Bueno, como veis, la relación entre hermanos es entrañable, hay una química tremenda. Si le preguntas dónde está la hermana no tiene ni idea de dónde está", destaca Alfonso Arús. Angie Cárdenas se fija más en otro aspecto. "¿No os parece que cada vez se parece más al padre, a Marichalar?".