"Ahora como se ha puesto de moda con la Inteligencia Artificial resucitar a los muertos, esto no va a parar", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde destaca que "después de Elvis y The Beatles, ahora Freddie Mercury volverá a la vida para cantar". "Tenemos una serie de conciertos muy vivos con muertos muy muertos", bromea el presentador.

"Me encanta esto de volver a resurgir a los cantantes", afirma Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús confiesa que a ella no: "Yo me siento timada, porque estas entradas suelen costar una pasta y me siento timada si tengo que pagar lo mismo por Taylor Swift".

Además, la mansión en la que vivió Freddie Mercury en Londres ha salido a la venta por primera vez desde su fallecimiento. La casa, que se mantiene exactamente igual que como la dejó el artista, ha recibido ofertas superiores a los 38 millones de dólares.