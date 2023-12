Se cumplen 32 años desde que Freddie Mercury falleciera a causa del Sida. El cantante, según comentan en Más Vale Sábado, informó de su enfermedad tan solo 24 horas antes de su muerte. Desde entonces son muchos los que se han atrevido a hacerle homenajes, uno de ellos el divertido vídeo viral que puedes ver sobre estas líneas.

En él se puede ver cómo un hombre lo da todo en el balcón de su casa para deleitar a su chica con su baile al ritmo de 'I want to break free', una de las canciones más míticas de 'Queen'. No le falta detalle: bigote, camiseta blanca de tirantes ajustada y aspiradora.

"Para hacer un verdadero homenaje le faltaba la minifalda", opina el comentarista cultural Manu Berástegui.