Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s un vídeo viral protagonizado por Francisco, un vecino de Sevilla, que critica duramente a los carteristas. "No voy a consentir que vengan de fuera organizaciones criminales de carteristas a robarle a los turistas", afirma tajante el hombre en 'Y ahora, Sonsoles'.

Preguntado por la reportera si no le da miedo enfrentarse a toda esa gente, el vecino de Sevilla responde rotundo: "El miedo paraliza. Menos miedo y más cojones". "Yo no tengo miedo a nada ni a nadie, ni a un sicario ni que me metan 'una mojá'", insiste el hombre, que manda un mensaje claro: "Y si algún día me pasa algo, ya lo saben todos, por lo menos muerto haciendo algo bueno por Sevilla".