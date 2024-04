Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el vídeo viral sobre "el caso de un chico brasileño que ha elaborado un excel con todas las excusas que le da la chica para no tener sexo". "A la izquierda está la fecha y es curioso porque no hay ninguna repetida, así que el chico cuando le dan la negativa ya no insiste", destaca el presentador de Aruser@s, que afirma que él "a la tercera" ya ha pillado "la indirecta clara".

Angie Cárdenas afirma que el chico "no hay ni un día que haya fallado en pedírselo". A lo que Alfonso Arús responde claramente: "No hay ni un día que haya fallado, ni un día en el que haya foll***". María Moya destaca que "si eres tan pensado no dan ganas de hacerlo contigo": "Si insistes tanto... da unos días de margen".