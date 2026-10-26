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La fotografía viral del padre de Lamine Yamal con Inés García: "Te presto a mi hijo"

El padre de Lamine Yamal ha subido una fotografía junto a su nuera, la influencer Inés García, junto a una polémica frase. "¿Cómo que 'te presto a mi hijo'?", pregunta alucinado Alfonso Arús en este vídeo.

La fotografía viral del padre de Lamine Yamal con Inés García: "Te presto a mi hijo"

El padre de Lamine Yamal ha conocido a Inés García, novia de su hijo. Así lo ha destacado el propio Mounir al compartir una imagen junto a la influencer con el siguiente texto: "Te presto a mi hijo".

"¿Cómo que 'te presto a mi hijo'?", pregunta alucinado Alfonso Arús en este vídeo, donde Tatiana Arús explica que el motivo del encuentro era "conocerse y conocer también a los dos cachorros de golden que tiene la pareja".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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