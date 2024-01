Tras saltar la noticia, el alcalde de Madrid ha publicado en su cuenta de Instagram un tierno mensaje de amor dedicado a su futura mujer: "Estaba casi resignado hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí". Pero José Luis Martínez-Almeida no solo le ha dedicado unas bonitas palabras a Teresa Urquijo y Moreno a través de las redes sociales.

Como se puede ver en el vídeo que aparece sobre estas líneas, Almeida también lo ha hecho durante una entrevista con un periodista que le preguntaba sobre su próxima boda. "No me puedo quejar a los Reyes Magos de este año, no tengo ninguna queja", afirma el alcalde, que destaca que "habrá celebración, sin duda": "Feliz, por supuesto, estoy muy contento". La fecha que se está barajando para el enlace sería el próximo 6 de abril.

Alfonso Arús pregunta a Rocío Cano sobre su relación con Almeida: "Yo sé que estás enamorada en pareja pero había un pequeño porcentaje de posibilidad que lo tuyo con Almeida cuajara". "Si el pudiera y yo quisiera, podríamos hablar, pero...", destaca, entre risas, la colaboradora, que manda un mensaje al alcalde: "Es tan simpático que le deseo todo lo mejor. Así es el amor que llega cuando menos te lo esperas".