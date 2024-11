Un farmacéutico cuenta la surrealista anécdota que ha vivido con una clienta de su farmacia: "Nos han vuelto a robar"

"Entra una señora y me dice, '¿cuándo vais a reponer el probador de maquillaje número dos?'", comienza explicando el joven, quien no esperaba el giro dramático que iba a vivir en la farmacia con la mujer.

El conocido usuario de TikTok '@farmaceuticofernandez', cuenta a sus seguidores la surrealista anécdota que le ha pasado mientras una clienta estaba "revoloteando" por la tienda. "Entra una señora y me dice, '¿cuándo vais a reponer el probador de maquillaje número dos?'", comienza diciendo el chico.

El farmacéutico explica que fue a mirar y se dio cuenta que se habían agotado algunos probadores de productos. "Ya nos han vuelto a robar", comenta que le dijo a la señora, a quien pidió disculpas porque "estaba convencido de haber hecho la reposición el día anterior". En un giro dramático de los acontecimientos, la señora le responde tajante: "No, hace dos meses que no está, ¡no te estoy diciendo que se me ha acabado ya!".

El chico asombrado ante lo que está escuchando le pregunta si es ella la que está robando el producto, a lo que la señora asiente con la cabeza: "sí". "Pero eso son productos para probar, no se los puede llevar", insiste el joven. "¿Pero qué más te da? Si están empezados", dice la señora.

Los tertulianos de Aruser@s alucinan con el viral. "Resulta que la que exige que le repongan el producto es la ladrona", bromea Alfonso Arús. "Hay veces que te dan probadores, pero no te puedes llevar un 'tester'", dice María Moya, que no sale de su asombro.