Fani Carbajo asegura que Íñigo Onieva "es el rey de poner los cuernos": "Respeta ya a Tamara Falcó"

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s "el zasca de Fani Carbajo a Íñigo Onieva". "Íñigo, de verdad, cuando te vea te voy a dar un par de azotes en el culo", asegura la exconcursante de 'La isla de las tentaciones', que cuenta a los reporteros su conversación con el empresario. "Mira que te dije, 'te vas a casar, céntrate, que Tamara Falcó necesita estar tranquila, que quiere ser mamá', hijo mío, qué de disgustos", señala la colaboradora de programas de entretenimiento.

"No, no es el rey de la noche madrileña, es el rey de poner los cuernos", insiste Fani Carbajo, que manda un tajante mensaje al marido de Tamara Falcó: "Respeta ya a esa mujer, que se desvive por ti". "Madre mía, no deja títere con cabeza, donde pone el ojo pone la bala", afirma, entre risas, la colaboradora de televisión. Después de escuchar este vídeo, Angie Cárdenas se pregunta qué tiene que hacer ahora Tamara Falcó.

