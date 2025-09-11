Ahora

Virales de Aruser@s

Una funcionaria española habla de 'la cara B' de su trabajo: "Nunca vas a tener opción a aspirar a algo más"

Laura Daporta, funcionaria y creadora de contenido, explica en su TikTok la otra cara de la moneda de su trabajo: "Con el cuento de ser intocables hay gente que trabaja la mitad que tú y aún así cobrará lo mismo".

Alfonso Arús presenta en la sección de virales el vídeo que ha colgado la funcionaria española Laura Daporta en su canal de TikTok, '@laumissdoors', donde ha querido hablar de 'la cara B' de su trabajo: "Ser funcionario es un asco, pero antes de tirarme 'hate', escucha".

Laura ha aclarado que "la sensación de tranquilidad" de tener siempre a fin de mes un sueldo "es maravilloso", pero ha advertido que existe una cara oculta. "Si eres una persona ambiciosa, es bastante frustrante saber que, hagas lo que hagas y te esfuerces lo que te esfuerces, nunca vas a tener opción a aspirar a algo más y nunca vas a tener una subida de sueldo importante", desvela la funcionaria.

Además, lamenta que "con el cuento de ser intocables" te puedes encontrar a compañeros que "trabajan la mitad que tú y aún así cobrarán lo mismo".

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús opina que "no es exactamente así", algo que ha respaldado Patricia Benítez. "Yo he trabajado en el ayuntamiento y, tras presentarte a exámenes, tienes la opción de ascender de nivel y de sueldo".

"Depende del departamento donde trabajes; hay diferentes promociones", señala Alba Gutiérrez.

