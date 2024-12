Estos son los mejores productos que puedes encontrar en un supermercado asiático según un ciudadano chino

Si alguna vez has ido a un supermercado asiático y te has preguntado cuáles son los productos que verdaderamente se consumen en ese continente, este ciudadano chino te da la respuesta.

"Cosas que se compran los chinos de verdad". Bajo esta sencilla premisa, anunciada por @tueric en TikTok, un ciudadano chino nos cuenta en este vídeo viral cuáles son los productos que verdaderamente forman parte de su lista de la compra. Muchos de ellos le recuerdan a su infancia, destaca Hans Arús en Aruser@s.

La horchata, las galletas, los cereales y los frijoles son solo algunos de los productos enumerados que deben comprarse en un supermercado asiático según este experto. "Esta pipa, una vez que la comes ya no hay marcha atrás, ya no te va a gustar ninguna pipa más", advierte.

En plató, Alfonso Arús hace hincapié en la vistosidad de los envoltorios de la mayoría de los paquetes de comida. "Te lo llevarías todo y a lo mejor es una 'mie'", asegura. "Los niños creen que son chuches", apunta Angie Cárdenas.