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"En este restaurante puedes pedir primero, segundo, pan, bebida y postre por 6 euros": así es uno de los menús del día más baratos de Valencia

Aruser@s continúa con su proceso de selección de menús baratos del día y el programa ha encontrado uno en Valencia gracias al tiktoker @eatsmiguel_. Su calidad y su precio te sorprenderán.

"En este restaurante puedes pedir primero, segundo, pan, bebida y postre por 6 euros": así es uno de los menús del día más baratos de Valencia

6 euros. Es lo que cuesta este menú del día que Hans Arús lleva a Aruser@s y que ha descubierto el tiktoker @eatsmiguel_ en un restaurante de Valencia. Está ubicado en el polígono de Manises y es, según el creador de contenidos, "el típico de toda la vida, con decoración de la afición del Valencia CF".

"Aquí puedes pedir primero, segundo, pan, bebida y postre", cuenta en este vídeo viral. Se puede elegir entre 14 opciones diferentes y él y su acompañante han querido probar el guiso de patatas con carne, los espaguetis con queso, pechuga de pollo, lomo empanado, natillas y flan.

"Las raciones son bastante contundentes para lo que cuesta", asegura, para después remarcar que todo sabe como hecho en casa. "Decíamos el otro día que el precio medio está alrededor de los 15 euros, así que este está por debajo del 50 %", destaca Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta.

El presentador cree que encontrar algo más barato va a estar complicado. "Pero en mis tiempos, el menú caro era el de 6 euros, mil pesetas", añade.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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