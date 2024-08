"Para que os hagáis una idea, es lo que hacemos todos en el supermercado, pero ahora le han puesto nombre", explica Hans Arús en Aruser@s acerca del llamado 'método PEPS' (Primeras Entradas, Primeras Salidas') que se ha hecho viral en las redes sociales.

Se trata de una teoría que asegura que en la parte delantera de las estanterías de estos establecimientos se colocan los productos que van a caducar antes. Es por ello que, si no van a consumirse en poco tiempo, es aconsejable coger uno de la parte trasera.

Alfonso Arús aprovecha la ocasión para hacer un llamamiento a las grandes superficies que reparten pedidos. "No voy a dar nombres porque no quiero herir susceptibilidades, pero señores que envían comida a domicilio: alarguen un poco la fecha de caducidad", pide desesperado.

"No me traigan un día 17 un producto que caduca el día 19, si es posible, y menos si he pedido ocho o nueve unidades del mismo producto". El presentador ha tenido un pequeño drama con el salmón. "Entre esto y los productos que no han podido ser suministrados...", lamenta.

