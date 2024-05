Este estadounidense ha subido a TikTok un vídeo en el que ha manifestado situaciones que no entiende de España después de estar viviendo dos años y medio. Lo mucho que fuman las personas por la calle, que cuando se pide una pizza no llegue cortada o el sistema de horarios partidos en tiendas para poder dormir la siesta, según él, son algunas de ellas.

"Es una lista un tanto extraña", opina Hans Arús. "Yo no estoy de acuerdo con el tema de fumar, cada vez veo a menos personas fumando por la calle", comenta Angie Cárdenas. Alfonso Arús le responde que este chico estuvo hace unos años. "El recuerdo no corresponde a ahora, si no cuando estuvo aquí. Seguramente la gente fumaba más que ahora", explica.

Para el presentador que la pizza llegue cortada o no le parece totalmente irrelevante. Angie no está nada de acuerdo con esto. "No saben cuantos comensales hay. ¿Cómo saben en cuantas porciones hay que cortarla?", expone. Alba Sánchez destaca que casi siempre llega partida, y sobre el horario de los comercios añade que no es para echarse la siesta. "Cierran porque aquí el horario se alarga por la noche", aclara.