Esta chica estadounidense quiere hacerle un regalo muy especial a su novio mexicano. Para que todo sea una sorpresa, le pide que se vende los ojos. Cuando llegan a su destino, la frontera con México para llevarle a Tijuana, le quita la venda. Es en este momento en el que él descubre la monumental pifia de su novia, que, sin saberlo, le había metido en un buen lío porque es un inmigrante ilegal.

"Ya me chingaste", se le escucha decir en este vídeo emitido en Aruser@s y subido a TikTok por @gabocgtj. Su cara es todo un poema. Los colaboradores no pueden evitar preguntarse si la chica lo hizo a propósito. "El cachondeíto de compartirlo en redes sonando el 'oh, no' de fondo...", destaca Tatiana Arús.

Alfonso Arús quiere saber cómo acaba esta historia. "Los internautas preguntaban si podía volver a entrar de alguna manera y como dice el hombre en la reacción, 'ya la chingaste'", cuenta Hans Arús.