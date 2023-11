La adorable gatita que protagoniza este vídeo viral emitido en Aruser@s está sentada con mucha clase sobre una silla, en la mesa en la que toda su familia humana disfruta de una cena en la que no escasea el marisco.

Pero, a pesar de que, a priori, esta clase de alimentos vuelve a los mininos completamente locos, ella espera con educación a ser servida y a que uno de sus dueños le indique que ya puede comer.

Con un gesto elegante, la felina alza su pata y sujeta con delicadeza el trocito de nécora que le acaban de dar para después llevársela con serenidad a la boca. "El estilo no está nada mal", dice con sorpresa Alfonso Arús. "Es que se está comiendo unas nécoras que para nosotros las quisiéramos", comenta Angie Cárdenas, quizá pensando ya en la hora del almuerzo.

"Mejores modales que muchas personas, porque no está mirando el móvil y no apoya los codos", destaca Alba Sánchez. Hans Arús solo espera que no se enfade si a alguno de los allí presentes le dan más cantidad que a ella.