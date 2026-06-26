Esperar dos horas para bañarte después de comer y otras cosas que tenían como norma los niños que crecieron en los 2000

Los colaboradores de Aruser@s recuerdan en este vídeo qué cosas eran míticas del verano para los niños y ls niñas de los años 1990-2000.

Tras ver una vídeo de Álvaro Casares en el que recuerda qué cosas eran míticas durante el verano en los niños que crecieron en los años 1990 y 2000, los colaboradores de Aruser@s destacan qué más cosas recuerdan de aquellos tiempos. "No poder entrar en la piscina hasta dos horas después de comer", destaca Hans Arús en el plató, donde Paula Silvetsre recuerda cómo no se podía "salir de casa hasta las 17 horas de la tarde porque hacía mucho calor y la gente estaba durmiendo la siesta". Por su parte, Rocío Cano recuerda "la leyenda urbana que decía que si hacías pis en la piscina salía un charco rojo": "¡Es mentira!".

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