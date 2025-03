Un español viaja a la isla más maldita del mundo para someterse a rituales de magia blanca y negra

El creador de contenidos español Rubén Holgado viaja hasta la isla más maldita del mundo, ubicada en Filipinas, para ponerse, para bien y para mal, en las manos de los chamanes. Allí, uno de ellos le hace un largo ritual con agua y una piedra mágica para eliminar los malos espíritus de su cuerpo, como podemos ver en este vídeo que recoge Aruser@s.

"Dice que los he pillado en la playa, pero yo no he ido a la playa", asegura un tanto confuso. Sus servicios le cuestan 30 euros, pero él afirma que se siente igual. Paseando por la calle, un hombre le ofrece sus servicios. "Usa la magia negra para echarme una maldición", desvela Holgado. El hombre sopla sobre su nuca. "Por un momento he pensado que me iba a escupir", asegura.

"Ha rezado para hacerte sufrir", le cuentan. "Este es uno de los momentos más incómodos que he tenido en la vida", asegura el youtuber.

En el plató del programa de laSexta también se temen lo peor.