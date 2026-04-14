Un español que vive en Noruega alucina con las subastas de casas que acaban con tus sueños: "Comprar una vivienda es una competición"

"Esperemos que no se implante esto en España, porque ya es bastante difícil acceder a la vivienda", comenta Alfonso Arús en Aruser@s tras ver este vídeo viral de lo complicado que es comprar una casa en Noruega.

"Pero que estamos hablando Noruega, no del Caribe", dice asustado Marc Redondo en Aruser@s tras ver el vídeo viral de @palsand91, un español que vive en el país nórdico y que nos cuenta que allí "puedes perder la casa de tus sueños en cinco minutos solo porque alguien ofrezca mil euros más". El tiktoker afirma que en ese país ni se negocia tranquilo ni se firma la compraventa cuando se quiere, sino que hay que acudir a una "batalla encarnizada / subasta". "La gente empieza a subir el precio en tiempo real", explica. "Comprar una vivienda en Noruega es más una competición que una compra", asegura.

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