España se prepara para el primer eclipse total del trío ibérico: "Vendrá gente de todo el mundo"

"Con el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, la zona de totalidad es tan pequeña que España se va a colapsar, con carreteras llenas, grandes retenciones y alojamientos completos", asegura el experto meteorólogo Marc Redondo.

Comienzan las buenas noticias para los amantes de los fenómenos astronómicos. España se convertirá en el epicentro mundial de la observación y en Aruser@s nos preparan para ello. La periodista Elizabeth López abordar la expectación que ya generan los próximos eclipses solares y lunares que se podrán ver desde la península ibérica en los próximos años.

Próximos eclipses solares

El primero llegará el 12 de agosto de 2026, con un eclipse solar total, seguido de otro eclipse total el 2 de agosto de 2027 y, finalmente, un eclipse lunar el 26 de enero de 2028.

Por su parte, Tatiana Arús destapa hasta qué punto el fenómeno ya está movilizando a turistas y curiosos. "El 7 de enero me escribió una espectadora y me dijo que en el hotel donde trabaja hace meses que ya no hay habitaciones por el eclipse". Una previsión que sorprende a Alfonso Arús: "Veo un poco precipitado que empiecen ya con los preparativos".

Sin embargo, el meteorólogo del programa, Marc Redondo, confirma que la expectación está más que justificada. "Vendrá gente de todo el mundo", aseguró, explicando que será "la única zona de todo el planeta que este año va a tener este tipo de eclipse". Además, advierte de posibles problemas logísticos: "La zona de totalidad es tan pequeña que se va a colapsar, con carreteras llenas, grandes retenciones y alojamientos completos".

Unas fechas que, además, podrían coincidir con la "temida" operación salida del verano, algo que ya inquieta al presentador. "Va a ser tremendo, no quiero ni pensarlo", concluye.

