Ángela Quintas ha aprovechado su paso por el micrófono de un programa de la Cadena Ser para criticar una situación común cuando familias salen a comer por ahí. "Tú te vas a un restaurante con unos amigos a comer y a ti a lo mejor no te apetece estar dándole de comer un trozo de pescadito al niño o partiéndole un filetito", empieza a exponer.

Ante esta escena, los padres optan por intentar que el niño no moleste y ellos puedan disfrutar de la velada. "Tú le pones un plato de pasta, con espaguetis, con tomate y dices 'toma, niño', y el niño, que viene con hambre, se lo come y ya no hay niño. En media hora está comiendo y ya, si le das un móvil, tienes una hora libre de niño", critica la coach.

La nutricionista sentencia: "Es una manera de aparcar al niño". Alfonso Arús cree que, ante estos casos, hay que "ponerse en la situación" antes de criticar. "Tendría cierta lógica que el niño, para un día que va al restaurante, tenga posibilidad de acceder a algún capricho que se le niega en casa", reflexiona el presentador. Por otro lado, Òscar Broc pone el contrapunto a lo expuesto por el presentador y comenta: "hay muchos restaurantes que en la carta tienen un apartado de comida para niños y lo que ves son todo fritos, pizza y pasta con tomate, ¿un niño quizá puede comer otras cosas que comemos los adultos?"