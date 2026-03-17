El entrañable vídeo viral de Malibú, el bebé mono que abraza a su madre inconsciente durante su operación en el veterinario

Este vídeo viral ha dado la vuelta al mundo en los últimos días y ha conquistado el corazón de los colaboradores de Aruser@s. El monito que lo protagoniza no deja de abrazar a su mamá, que permanece sedada en una consulta veterinaria.

Después del entrañable mono Punch, llega el monito Malibú. El pequeño primate que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s se ha convertido en la nueva sensación de las redes sociales por su cariñosa actitud con su mamá, que permanece sedada por una intervención quirúrgica que le realiza su veterinario.

"Su madre se llama Medra", nos cuenta Hans Arús, quien nos adelanta que el bebé está abrazado a ella durante toda la operación. "Está como diciendo: '¿a que se me va?'", comenta con compasión Alfonso Arús. "Le está dando ánimos y fuerzas, tiene cara como de pena", añade Angie Cárdenas.

Alba Sánchez destacan la sensibilidad del veterinario que ha permitido a este pequeño estar con su madre aunque sea en estas circustancias para no causarle ansiedad.

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