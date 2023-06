Este pequeño gatito de apenas unos meses de vida vigila con atención a su madre, situada junto a él, mientras ella practica su ritual de lavado, lamiendo sus patas y su cuerpo. Su intención no es otra que la de imitar sus gestos, algo que intenta, como podemos ver en este entrañable vídeo viral emitido en Aruser@s.

Alba Gutiérrez, la experta en gatos del programa, destaca la importancia de que los pequeños estén con sus progenitoras, mínimo hasta los tres meses. "Cuando los separas tan pronto, no aprenden a hacer estas cosas: muerden, no se lavan bien, no van bien al arenero... En este caso, estará muy educado", explica la colaboradora.

Rocío Cano no puede evitar fijarse en un detalle de estas imágenes. "La está mirando muy atento y dice: 'Pero, ¿cómo lo está haciendo? ¿con qué patita era? ¿con esta o con la otra?'".