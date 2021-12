Aruser@s ha conseguido lo que para muchos era impensable: liderar en algunas jornadas la franja de 09:00 a 11:00 de la mañana con hasta un 20,5% de cuota. Esta temporada sin duda ha sido la mejor del programa, tanto que han decidido no parar en Navidad y seguir llenando de humor las mañanas de laSexta.

Si hay algo que no podemos evitar hacer en esta época del año es hacer recuento de todo lo vivido y con Aruser@s ¡no podía ser menos! Así, a pocos días para que acabe el año 2021, el equipo de Documentación de Atresmedia ha recopilado los mejores momentos del humorning de laSexta en este vídeo. Un año donde, el precio de la luz ha hecho que en algunas ocasiones Alfonso Arús haya decidido tener unos minutos de apagón. Y es que a la jefa de iluminación no se le ocurría una idea mejor al conocer que estaban en pleno directo en el tramo del día más caro...

Ni siquiera eso hizo que el ánimo de los colaboradores cayese ya que se animaron a encender las linternas de los móviles y a bailar. ¿Bailar? Pero... ¿Ha habido algún día en el que no haya bailado alguien en plató?

Otra cosa que no ha faltado este 2021 en Aruser@s ha sido amor. Así celebraba el equipo el nacimiento del primer hijo de María Moya, de quien Alfonso Arús no se ha olvidado ni un solo día durante su baja por maternidad mandándole un mensaje cada vez que daba paso a un vídeo de bebés.

Además, el "desmelene" de boda de Alba Guts nos ha llenado de momentazos este otoño. Se hizo esperar el enlace de la colaboradora, pero ¡qué boda! Así la disfrutaron todos los compañeros de la novia.

¿Y qué decís del meteorólogo de Aruser@s? No podíamos pasar por alto el tema que más ha indignado a Marc Redondo durante este año: la credibilidad que muchos medios daban a Jorge Rey, el niño de 14 años que (Marc Redondo, no leas a partir de aquí) "predijo la llegada de Filomena".

A fin de cuentas, un año en el que Aruser@s no ha parado de disfrutar cada programa, con una audiencia que no ha parado de crecer llenándose de humor todas las mañanas, a pesar de todo (y si no que se lo digan a Maspons)...

¡Feliz año, Aruser@s!