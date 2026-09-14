Un empresario reclama a su ex los regalos de 318.000 euros tras romper: "Eran préstamos"

El hombre asegura que todos los lujos, viajes y regalos que hizo durante la relación eran en realidad préstamos que ahora quiere recuperar después de descubrir que ella le era infiel.

Un empresario de Singapur ha llevado a los tribunales a su exnovia para reclamarle todos los regalos que le hizo durante su relación, valorados en 318.000 euros. La pareja se conoció en 2017 y, unos años después, comenzaron a salir. Durante el noviazgo, el empresario, de 47 años, colmó de regalos, viajes y todo tipo de lujos a la azafata de la que se había enamorado en un avión.

Sin embargo, después de descubrir que ella le estaba siendo infiel, decidió reclamarle todo lo que le había regalado asegurando ante el juez que eran "préstamos" y que se trataba de cosas que ella necesitaba y que ahora quería recuperar, aunque sin intereses. "¿Pero cómo puedes entender que esto es un préstamo?", se pregunta Alfonso Arús al conocer el caso. Alba Sánchez explica que él defendía que, cuando ella se encaprichaba de unos zapatos, él se los compraba, pero la mujer ha presentado mensajes de WhatsApp que demostrarían que él mismo se refería a esos objetos como regalos.

"Estoy muy a favor de que si se portan muy mal contigo le quitas lo que le has regalado, ni demanda ni nada", comenta la tertuliana Elena Godessart, algo que ha sorprendido a Alfonso Arús: "Eres una caja de sorpresas, porque ya llevamos dos pequeñas pintalazas, un tatuaje del que te arrepientes y este deseo de anular regalos".

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