El emotivo viral de un bombero daltónico al ver los colores por primera vez en su vida: "¡Madre de Dios!"

Esta es la emotiva reacción de un bombero daltónico al descubrir su nuevo mundo. Los compañeros de trabajo le ha regalado unas gafas especiales y, cuando se las pone, comienza a ver la vida de color, literalmente.

El protagonista de este viral emitido en Aruser@s no puede creerse lo que ven sus ojos. Como vemos en el vídeo, los compañeros de trabajo regalan a este hombre daltónico unas gafas especiales para que pueda empezar a ver la vida de color.

El bombero, que se encuentra en su puesto de trabajo, alucina al ver los colores de los camiones. "¡Madre de Dios!", dice el chico emocionado. "Está absolutamente maravillado", comenta Alfonso Arús desde el plató.

"¡Imagínate! Ha cambiado totalmente su vida, ¡hasta flipa con su camiseta que es de color rojo!", dice asombrada Angie Cárdenas. Para la colaboradora María Moya resulta "impresionante" dado que el hombre, ya mayor, "descubre tarde la belleza de los colores": "Este hombre ha vivido toda la vida viendo los colores de otra manera".

