Carmen Lomana abre la puerta a la reconciliación con Ágatha Ruiz de la Prada: "Me encantaría que nos sentáramos a hablar"

Preguntada sobre si irá al desfile de Ágatha Ruiz de la Prada, con la que mantiene una tensa relación pública, Carmen Lomana explica que le encantaría que se sentaran "a tomar algo y a hablar".

Carmen Lomana ha reaparecido ante la prensa para hablar de cómo se encuentra su corazón. "No es un noviete de verano, le conozco desde hace mucho tiempo", cuenta Carmen Lomana de su nueva relación, de la que dice que se han dado cuenta de que son "muy importantes el uno para el otro" y que les "encanta estar juntos".

Además, preguntada sobre qué memorias leería antes, si las de Mar Flores o las de Isabel Preysler, Carmen Lomana se muestra tajante. "Ninguna de las dos", reconoce la famosa, que explica que ya conoce a las dos.

Por otro lado, si irá al desfile de Ágatha Ruiz de la Prada, con la que mantiene una tensa relación pública, Lomana explica que no le importaría. "A mí me encantaría que nos sentásemos a tomar algo y a hablar", afirma Carmen Lomana.

