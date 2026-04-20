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El emotivo reencuentro de dos bebés gemelos tras estar separados solo cinco minutos

Alfonso Arús comenta en Aruser@s el tierno momento protagonizado por dos hermanos que, tras unos minutos separados, se reencuentran con entusiasmo.

El emotivo reencuentro de dos bebés gemelos tras estar separados solo cinco minutos

Un vídeo tan breve como entrañable ha conquistado al equipo de Aruser@s. En él, dos bebés gemelos se reencuentran después de haber estado separados apenas cinco minutos, protagonizando una escena que ha emocionado tanto en plató como a los espectadores.

"Parece que no se han visto en un año", bromea Alfonso Arús entre risas al ver las imágenes. En el vídeo, grabado por uno de los padres, se puede observar cómo los pequeños corren el uno hacia el otro con los brazos en alto hasta fundirse en un cariñoso abrazo. Un momento sencillo, pero capaz de arrancar sonrisas a cualquiera.

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