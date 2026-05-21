La emocionante graduación de un coronel retirado de 88 años, 60 años después de terminar la carrera

Un emotivo reencuentro con su pasado ha permitido a Ken Grundborg, un militar retirado de 88 años, subir al escenario para recoger su diploma seis décadas después de terminar sus estudios.

Alfonso Arús ha comentado en Aruser@s las imágenes de la historia de Ken Grundborg, un coronel retirado de 88 años que ha logrado cumplir un sueño pendiente durante más de 60 años.

El hombre no pudo asistir a su ceremonia de graduación en su día" debido a que se encontraba en una operación militar", lo que le impidió vivir aquel momento tan significativo. "Décadas después, ha podido finalmente subir al escenario y recoger su diploma, convirtiéndose en el protagonista de un emotivo acto en Georgia", ha explicado el presentador del programa.

"Me encanta la gente que termina por cumplir sus sueños", ha comentado Angie Cárdenas al ver las imágenes del reencuentro con su pasado, mientras que María Moya ha añadido, entre risas: "¿Cuántos años habrá dado la matraca comentando que se perdió la graduación?".

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