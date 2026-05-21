Alfonso Arús bromea sobre el caos térmico en el plató de Aruser@s: "Aquí pasamos de frío a calor en minutos"

En Aruser@s, los colaboradores comentan el caso de una trabajadora al ser despedida después de protestar por las bajas temperaturas en su puesto de trabajo en una cafetería londinense. Los tribunales han dado la razón a la empleada.

"Esto os interesará a algunas de vosotras", ha bromeado Alfonso Arús al presentar una de las noticias virales de la sección 'No te imaginas'. "Han despedido a una trabajadora por quejarse del frío y ha recibido 24.000 euros de indemnización", ha avanzado el presentador en el plató, mientras Alba Sánchez ha ampliado los detalles del caso.

Según ha relatado la tertuliana, se trata de una cafetería situada en el centro de Londres especializada en cheesecake que, durante el invierno, mantenía la puerta abierta para atraer a más clientes. Sin embargo, las temperaturas llegaron a descender hasta los -12 grados. En ese contexto, la trabajadora afectada comenzó a quejarse por las condiciones, asegurando que "tenía que trabajar con hasta tres capas de ropa". Además, "solicitó un calefactor", aunque la empresa no se lo facilitó por "miedo a posibles incendios".

La situación derivó en un conflicto laboral cuando la empleada "expresó su queja en un grupo de WhatsApp con los jefes de la empresa", tras lo cual fue despedida de forma fulminante. Finalmente, los tribunales le han dado la razón a la trabajadora al considerar que "actuaba en defensa del bienestar laboral", obligando a la empresa a indemnizarla.

Un surrealista caso que ha llevado a Alfonso Arús a comentar, entre risas, el caos térmico que viven en el plató de Aruser@s.