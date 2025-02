La emoción de una nieta al heredar la olla en la que cocinaba su abuela: "Hay cosas que te recuerdan a ellas"

Nada llena el vacío que deja un ser querido cuando se marcha, pero los recuerdos nos hacen un poco más fácil la difícil tarea de aprender a vivir si él. Es por este motivo que la chica que aparece en este vídeo viral que recoge Aruser@s se emociona al recibir una herencia muy particular.

Y no, no estamos hablando de dinero, joyas o apartamentos. La joven acaba de saber que su abuela ha pensado que no hay nadie mejor que ella para cuidar su preciada olla, en la que cocinaba todas sus recetas. Y es que, la cocina es el vínculo que más les ha unido a ambas durante todos estos años y ahora, su nieta se dispone a continuar con su legado entre fogones.

Algo parecido le ocurre a Angie Cárdenas, confiesa ella en plató. "Yo tengo una olla a presión de mi madre, que era de cuando le hacía la comida a su madre y la tengo yo ahora", dice con emoción.