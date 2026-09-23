Se llama 'Pilot Picasso' y ha conseguido dibujar una de las obras de arte más famosas de la historia en cuatro horas utilizando únicamente la ruta de su vuelo.

El viral que ha presentado Alfonso Arús en Aruser@s tiene como protagonista a un piloto que se hace llamar 'Pilot Picasso'. Se trata de un piloto ha trazado con su avión una ruta que, vista sobre el mapa, reproduce nada menos que 'La Mona Lisa' de Leonardo da Vinci.

"Además de piloto de avión es un artista", señala la tertuliana Alba Sánchez al descubrir la particular creación. Para conseguirlo, el piloto se ha ayudado de un "GPS y de un sistema de seguimiento de vuelos como Flightradar", que permite visualizar sobre el mapa el recorrido realizado. En total, necesitó alrededor de cuatro horas de vuelo para completar su particular obra de arte y se desplazó entre los estados estadounidenses de Arkansas y Oklahoma.

Eso sí, no todos en el plató parecen estar igual de impresionados con la hazaña. "Luego te dicen que no tires el tapón de la botella y la gente haciendo vuelos para pintar a 'La Mona Lisa'", denuncia la tertuliana Elena Godessart.

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