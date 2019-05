El Sevilla analiza los pactos electorales: "El Santander y los empresarios salieron, como si fueran los padres de Sánchez, diciendo que no les gusta Iglesias"

Tras ganar las elecciones generales con 123 escaños, Pedro Sánchez tiene dos puertas abiertas: un pacto con Ciudadanos o un acuerdo con Unidas Podemos.

"Pedro Sánchez tiene dos 'follaamigos', pero ha dicho que no, que se queda en casa porque muchas veces el autoconsuelo produce más calor", señala El Sevilla en su análisis político.

Pero eso es algo que ha dicho "su celestina, Carmen Calvo", que según el colaborador de Arusitys, cree que "más vale solo que mal acompañado".

"Han salido detrás, como si fueran los padres, el banco Santander y los empresarios diciendo 'a mí el de la coleta no me gusta, para ti me gusta Iglesias'", añade El Sevilla, que asegura que "Pedro Sánchez quiere pareja, pero solo hay que ganárselo".

