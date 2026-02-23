El efecto óptico viral que vuelve locos a los Aruser@s: ¿tenedores o baba rosa?

El plató de Aruser@s se divide entre quienes ven tenedores o una baba rosa... pero también hay quien no ha visto un pimiento, advierte Hans Arús.

No habíamos visto nada igual desde aquellos tiempos en los que se hizo famoso el vestido que cambiaba de color según quien lo mirara. En Aruser@s estamos flipando con este efecto óptico viral subido por @yolkfather que hoy Hans Arús nos trae al programa de laSexta.

"Cuando lo miré por primera vez, mi cerebro no pudo comprender lo que estaba viendo y pensó que era una extraña baba rosa alienígena goteando", cuenta la chica que narra el vídeo. Sin embargo, su marido no dudó un segundo: "Eso son tenedores".

En el plató, los colaboradores no se ponen de acuerdo. "Yo veo baba rosa, no veo ningún tenedor por ningún lado", admite Alfonso Arús. "Yo tampoco", dice Angie Cárdenas. Aunque puede ser que no haya visto ni una ni la otra. "Es que yo veo algo como arrugado", comenta Tatiana.

"Vamos a ver, os doy dos opciones. ¿Os podéis ceñir a una de las dos?", comenta enfadado el presentador.

