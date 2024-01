La tiktoker @martadiazdemera relata en esta red social la violenta situación que ha vivido en una cafetería cuando el personal, al verla entrar con el portátil bajo el brazo, le ha 'invitado' a que se marche. "Ellos afirman que si tú vas allí a trabajar vas a estar mínimo un par de horas y entonces habrá otros clientes que no tengan mesa", explica Hans Arús en Aruser@s antes de dar paso al vídeo.

"¿Vas a trabajar? No te puedes sentar", afirma la joven que le dijeron. A pesar de que ella insistió en que solo iba a estar 35 o 40 minutos, no permitieron que se sentara en una mesa. "Me dijeron que había otro OSOM, que estaba un poquito más lejos pero que tenía coworking".

Hasta allí se desplazó la chica, pero le pidieron un suplemento de 5 euros. "Yo entiendo perfectamente que no puedo ocupar toda la mañana un puesto tomándome solo un café y una tostada, pero es que te estoy diciendo que no me voy a quedar más tiempo", se queja. "Es un sábado, son casi las 10 y estoy buscando un sitio donde me dejen entrar con el ordenador. Alucinante".