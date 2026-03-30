El espectacular supermercado en China que solo vende 'snacks' gigantes: "No es un museo"

El youtuber español HiClavero muestra en sus redes un curioso establecimiento donde todos los productos se venden a tamaño XXL, desde galletas hasta fideos o cereales.

Durante su viaje por China, el creador de contenido '@HiClavero' ha sorprendido a sus seguidores al enseñar un supermercado muy poco común: todos sus productos están en formato gigante. "No es un museo", advierte entre risas mientras recorre los pasillos repletos de envases descomunales.

En las estanterías pueden encontrarse desde paquetes enormes de galletas hasta fideos instantáneos o cajas de cereales a gran escala. "Si tienes una comida con tus 20 primos es genial", bromea el influencer. Uno de los artículos que más le llama la atención es una hamburguesa de chuche a tamaño real. "¡Pensaba que era mentira, pesa 2 kilos!", comenta sorprendido.

Para comprobar si todo es tan exagerado como parece, decide comprar unas patatas gigantes de Lay’s. Sin embargo, al abrir la bolsa se lleva una pequeña decepción: "Había algo de mí que pensaba que iba a sacar una patata gigante, pero la realidad es que hay muchas bolsas de patatas en el interior".