"A dónde vas, Catalina": la surrealista contraseña de un bar para pedir papel higiénico en el baño

Un bar ha ideado una peculiar contraseña para que sus clientes puedan pedir papel higiénico en la barra sin tener que explicar la situación.

Si alguna vez te quedas sin papel higiénico en el baño de un bar, tranquilo: aquí han ideado un sistema de contraseña para pedir un rollo sin tener que explicarlo en voz alta. El mensaje es claro: "Si acabas el papel avisa en barra por favor. Contraseña: 'A dónde vas, Catalina'. Gracias".

Una ocurrencia que ha generado dudas en el plató de Aruser@s. "Se ve claramente que estás pidiendo algo en clave", ríe Alfonso Arús, que considera que la frase no es precisamente discreta. Para ello, el presentador propone como alternativa mucho más sencilla: "Ponme otro café".

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