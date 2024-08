Como 'Rafiki', personaje de a la película de 'El Rey León', enseñaba al pequeño 'Simba', este padre parece hacer malabares dentro de un fotomatón para conseguir sacarle una foto a su hijo para el pasaporte. El hombre, se tapa hasta arriba con la camiseta y alza a su hijo en brazos para que la cámara frontal le coja al pequeño la foto.

Aunque en ciertas ocasiones, los más pequeños posan para las fotografías más que encantados, en esta ocasión el bebé parece no estar entendiendo lo que esta ocurriendo y tras el flash, las caras que van apareciendo en pantalla del pequeño no tienen desperdicio. "Mira que es mono, pero el pobre no sale favorecido", comentaba Alfonso Arús al ver las caras del pequeño.

