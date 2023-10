Este divertido vídeo viral ha viajado más que quienes lo protagonizan. En él vemos el divertido método que unos padres han ideado para viajar con su bebé por el mundo y no perderle de vista en aeropuertos o estaciones. La solución que han elegido no es otra que enganchar al bebé al manillar de la maleta usando una sudadera.

"No me digas que no es un buen invento", comenta Alfonso Arús en el plató de Aruser@s. Angie Cárdenas está entusiasmada con esta idea. "¡Qué gracioso, me encanta!", exclama al ver al pequeño enganchado al equipaje.

Aunque, tal y como apunta el presentador del programa, el niño, no parece que se lo esté pasando bien; tiene cara de estar acongojado. "Seguramente la espalda la tendrá bien en unos años, porque más tieso no puede ir, el pobre", bromea Hans Arús.