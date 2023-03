El surrealista motivo por el que a Juan del Val le 'relaja' viajar con un bebé al lado que llora

Cada vez hay más hoteles, restaurantes o locales solo para adultos, y es que cada vez hay más gente a la que le molestan los niños en los espacios públicos. Entonces, ¿existe la 'niñofobia'? "Me encantan los niños, pero tres horas en el tren con el niño al lado me pone muy nerviosa", afirma la actriz Abril Zamora, que destaca que le encantaría que hubiera en el tren un "vagón ludoteca".

"Gracias la cielo y a la evolución del ser humano se ha inventado el vagón del silencio", afirma Gonzalo Miró mientras Sara Ramos manda un mensaje a todos los compañeros que se quejan de los ruidos de la gente en los viajes: "Pues mira, no viajéis".

"Hay niños que son muy educados y no hacen ruido y adultos muy maleducados que gritan mientras hablan por teléfono", destaca Gonzalo Miró en el plató, donde Juan del Val recuerda que cuando has tenido hijos "te solidarizas" con alguien "que está pasando un mal momento que está pasando con un niño pequeño que es incontrolable". "Cuando viajaba con un bebé que lloraba, tu instinto como padre es que te tienes que levantar, cuando ves que no es el tuyo y se tiene que levantar otro es una cosa maravillosa", destaca el escritor.

